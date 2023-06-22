Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifine Mark Zuckerberg'ten yanıt gecikmedi: Konum at - Son Dakika
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Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifine Mark Zuckerberg'ten yanıt gecikmedi: Konum at

22.06.2023 11:46

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk'ın yaptığı kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt verdi. Zuckerberg, bu olayın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elon, bu fikir hoşuma gidiyor. Benim için hazırsın" ifadelerini kullandı.

Teknoloji dünyasının iki dev karşı karşıya geliyor. Intagram ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'ın Twitter'e rakip bir platform üzerinde çalışması nedeniyle Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etti. Zuckerberg ise "Konum gönder" diyerek meydan okumayı kabul etti.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın gibi platformların çatı şirketi olan Meta'nın bir süredir "Project 92" kod adını taşıyan Twitter'e rakip bir sosyal medya ağıyla ilgili çalıştığı biliniyor.

KAFES DÖVÜŞÜ DAVETİNİ KABUL ETTİ

Twitter'ın sahibi olan Elon Musk, Project 92 ile ilgili bir paylaşımın altına yorumda bulunarak Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'e çağrıda bulundu. Musk, "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" yorumunda bulundu. Zuckerberg ise çağrıya Instagram hesabından yanıt vererek "Konum gönder" dedi.

Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti: Konum at

DÖVÜŞ SPORLARIYLA UĞRAŞIYOR

Bir kullanıcı ise Musk'a "Dikkatli olsan iyi olur. Şimdi ju jitsu yaptığını duydum" diyerek Zuckerberg'in Japonya kökenli Uzak Doğu savaş sanatıyla uğraştığını hatırlattı.

Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti: Konum at
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Mark Zuckerberg, Elon Musk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifine Mark Zuckerberg'ten yanıt gecikmedi: Konum at - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifine Mark Zuckerberg'ten yanıt gecikmedi: Konum at - Son Dakika
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