Yüzlerce can alan virüs Avrupa’ya sıçradı! Afrika dışındaki ilk vakayı açıkladılar - Son Dakika
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Dünya

Yüzlerce can alan virüs Avrupa’ya sıçradı! Afrika dışındaki ilk vakayı açıkladılar

Yüzlerce can alan virüs Avrupa’ya sıçradı! Afrika dışındaki ilk vakayı açıkladılar

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'küresel acil durum' ilan ettiği ve Afrika'yı etkisi altına alan M çiçeği (MPox) virüsünün 'daha bulaşıcı' bir varyantı, İsveç'te tespit edildi. DSÖ, bu salgın nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etmişti. Afrika'da en çok etkilenen ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Ülke, yeni bir türün yanı sıra hastalık gözetimi ve aşı eksikliğiyle mücadele ediyor. Ayrıca, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Afrika'da da yeni salgınlar bildirildi.

15.08.2024 19:49
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Maymun Çiçeği virüsü Afrika'nın dışına çıktı. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Avrupa sınırlarına da sıçrayan hastalık için gözler şimdi resmi makamlarda.

DSÖ, Çarşamba günü aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan M çiçeği (Mpox) virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti. DSÖ, kasım ayında yaptığı açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DRC) virüsün cinsel yolla bulaştığını ilk kez doğrulamış, Afrikalı bilim insanları ise bu durumun hastalığın kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Amerika ve Avrupa'daki M çiçeği salgınları, aşılar ve antiviral tedavilerin yanı sıra yüksek risk gruplarına yönelik halk sağlığı mesajlarının yardımıyla kontrol altına alındı. Ancak geçtiğimiz aylarda çok sayıda ülkede salgınların görüldüğü Afrika kıtasının bazı bölgelerinde neredeyse hiç aşı bulunmuyor.

"AFRİKA DIŞINDA İLK KEZ TESPİT ETTİK, DAHA TEHLİKELİ BİR VARYANT"

Afrika kıtasında bu gelişmeler yaşanırken virüs Avrupa'da da ilk kez İsveç'te görüldü. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, "Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik" dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

AFRİKA'DA 470 ÖLÜM KAYDA GEÇTİ

Afrika'da en kötü etkilenen ülke, bu yıl en büyük salgında 12 binden fazla vaka ve en az 470 ölüm kaydeden Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Ülke, teşhis için yapılan testlerde belli olmadığı anlaşılan tehlikeli yeni bir türün yanı sıra düzensiz hastalık gözetimi ve aşı ve tedavi eksikliğiyle mücadele ediyor.

En son 2022 yılında bir M çiçeği vakası kaydeden Güney Afrika da bu yıl yeni bir salgın bildirdi. Enfeksiyonun en çok uzak bölgelerde görüldüğü Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yetkililer, hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için hükümet tarafından yürütülen çabalara yardımcı olmak üzere halka destek çağrısında bulundu.

Doğu Afrika Topluluğu bölgesel bloğu da, bölgedeki beş ülkeye sınırı olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki hastalık konusunda üye ülkeleri uyaran bir bildiri yayınladı. Bu ülkelerden biri olan Burundi şimdiden üç vakayı doğruladı.

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Son Dakika Dünya Yüzlerce can alan virüs Avrupa’ya sıçradı! Afrika dışındaki ilk vakayı açıkladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Kocaman: o da lazım 0 0 Yanıtla
  • ferhat eser: acilen yurt dışına uçuşlar çift yönlü durdurulsun bu işin şakası yok 0 0 Yanıtla
  • Orçun Ayana: hadi bakalımmmm. nerede kalmıştık, Corona da 0 0 Yanıtla

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