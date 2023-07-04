Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu

Meksika'da Apodaca kentinde 2'si kadın 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların önce işkence görüp ardından kurşunlanarak öldürüldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Meksika'da Nuevo Leon eyaletine bağlı Apodaca kentindeki Arroyo Norte Caddesi'nde cesetler bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesetlerin 2'si kadın 6 kişiye ait olduğunu belirledi.

İŞKENCENİN ARDINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Polisin incelemesi sonucunda, bu kişilerin önce işkence gördükleri, ardından başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetler kimlik teşhisi için Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaş Güvenliği Sekreterliği (SSPC) raporuna göre, ülkede haziranda 2 bin 303 kişi öldürüldü.