Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu

Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu

04.07.2023 22:49

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Apodaca kentinde Arroyo Norte Caddesi'nde 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu. Polis incelemesi sonucunda, cesetlerin işkence gördükten sonra başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Cesetlerin kimlik teşhisi için Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haziran ayında ise Meksika'da 2 bin 303 kişi öldürüldü.

Meksika'da Apodaca kentinde 2'si kadın 6 kişinin cansız bedeni bulundu. Şahısların önce işkence görüp ardından kurşunlanarak öldürüldüğü belirlenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu

6 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Meksika'da Nuevo Leon eyaletine bağlı Apodaca kentindeki Arroyo Norte Caddesi'nde cesetler bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesetlerin 2'si kadın 6 kişiye ait olduğunu belirledi.

Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu

İŞKENCENİN ARDINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Polisin incelemesi sonucunda, bu kişilerin önce işkence gördükleri, ardından başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetler kimlik teşhisi için Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaş Güvenliği Sekreterliği (SSPC) raporuna göre, ülkede haziranda 2 bin 303 kişi öldürüldü.

Meksika'da 2'si kadın 6 kişinin cesedi bulundu
Kaynak: AA
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Sonora, Leon, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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