Meksika\'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen bir protestoda göstericiler, "Baal"ı temsil eden bir maket heykeli ateşe verdi. Olay, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dünya genelinde artan gerilim ve protestoların bir parçası olarak gerçekleşti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Protestocular, Mexico City'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanarak ABD ve İsrail'in Orta Doğu'daki politikalarına tepki gösterdi. Gösteri sırasında bazı katılımcılar ABD ve İsrail bayraklarını yırtarken, kalabalık sloganlar attı.

BAAL HEYKELİNİ ATEŞE VERDİLER

Protestonun en dikkat çeken anlarından biri, "Baal"ı simgeleyen bir heykelin yakılması oldu. Göstericiler, bu eylemin Batı'nın politikalarını ve ahlaki değerlerini eleştiren sembolik bir protesto olduğunu söyledi.

Baal heykeli modern anlatılarda "şeytani bir güç" olarak tasvir ediliyor, heykelleri de şeytan heykeli olarak kabul ediliyor.

KÜRESEL PROTESTOLAR YAYGINLAŞIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dünyanın farklı bölgelerinde benzer protestolar düzenlenmeye başladı. Mexico City'deki gösteri de bu protesto dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.