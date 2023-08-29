Meksika'da Yakıt Tankeri Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Meksika'da Yakıt Tankeri Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 29.08.2023 21:05

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen trafik kazasında bir yakıt tankerinin alev alması sonucu 8 kişi yanarak hayatını kaybetti.

- Meksika'da tanker kazası: 8 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir yakıt tankerinin dahil olduğu trafik kazasında alevler arasında kalan 8 kişi yanarak can verdi.

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Iguala ile Chilpancingo şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda kaza meydana geldi. Bir yakıt tankeri, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yakıt tankerinin alev almasıyla araçlarda bulunan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürürken, karayolu trafiğe kapalı kapatıldı. Kazanın, yakıt tankerinin kontrolü kaybederek devrilmesi ve diğer 2 araca çarpması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

Chilpancingo, Sonora, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da Yakıt Tankeri Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da Yakıt Tankeri Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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