Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp

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Meksika'nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, felakete neden oldu. Bölgedeki nehrin taştığı anlar kameralara yansırken sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu.

BÜYÜK HASAR VAR

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği El Jalocote'deki nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı. Yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

8 ÖLÜ, 2 KAYIP VAR

Jalisco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.