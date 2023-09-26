Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - Son Dakika

Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:01

Meksika'nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, felakete neden oldu. Bölgedeki nehrin taştığı anlar kameralara yansırken sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu.

Meksika'nın Jalisco Eyaletinde Sel Felaketi: 8 Ölü, 2 Kayıp

BÜYÜK HASAR VAR

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği El Jalocote'deki nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı. Yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.

Meksika'nın Jalisco Eyaletinde Sel Felaketi: 8 Ölü, 2 Kayıp

8 ÖLÜ, 2 KAYIP VAR

Jalisco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Meksika'nın Jalisco Eyaletinde Sel Felaketi: 8 Ölü, 2 Kayıp
Kaynak: İHA

Sonora, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp - Son Dakika
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