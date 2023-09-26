Meksika'da sel felaketi: 8 ölü, 2 kayıp

Meksika'nın Jalisco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel, felakete neden oldu. Bölgedeki nehrin taştığı anlar kameralara yansırken sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu.
Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği El Jalocote'deki nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı. Yollarda ve evlerde büyük hasar meydana geldi.
Jalisco eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.
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