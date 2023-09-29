Meksika sınırında Amerika'ya geçmek isteyen kadınlara karşı cinsel taciz saldırıları artıyor - Son Dakika

Meksika sınırında Amerika'ya geçmek isteyen kadınlara karşı cinsel taciz saldırıları artıyor

Meksika sınırında Amerika\'ya geçmek isteyen kadınlara karşı cinsel taciz saldırıları artıyor
Son Güncelleme: 29.09.2023 17:19

Meksika sınırındaki Reynosa'da yaşanan cinsel saldırılar, göçmenlere yönelik artan şiddetin üzücü yanını gösteriyor. Göçmenler, ABD'ye yasal yoldan giriş için randevu almaya çalışırken ciddi tehlikeler yaşıyor. Biden yönetimi, yeni politikaların kaçakçılara ödeme yapma ihtiyacını azalttığını savunuyor, ancak bu, suç gruplarının şiddetini artırabilir.

Meksika sınırında Amerika'ya geçmek için bekleyen Carolina isimli kadın, üç adamın kendisini zorla bir otobüse bindirip tecavüz ettiklerini söyledi.

Carolina, Reuters'a verdiği demeçte, "Bir insanın başına gelebilecek en üzücü, en korkunç şey" dedi.

Kaçırıldıktan sonra Carolina'ya yardım eden bir göçmen savunucusu, güvenlik endişeleri nedeniyle adını açıklamadan Reuters'a Carolina'nın hikayesini doğruladı.

Cinsel saldırıların arttığına dair veriler, Meksika hükümeti ve insani yardım kuruluşlarından geliyor. Ayrıca sekiz cinsel saldırı mağduru ve on iki yerel yardım çalışanı ile yapılan röportajlar da bunu doğruluyor.

Biden yönetimi, tarihi rekorlar kıran yasa dışı sınır geçişleriyle yüzleşiyor ve Mayıs ayında göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabilmek için yasal bir sınır geçişinde kendilerine bir randevu ayarlamalarını gerektiren bir sistem olan CBP One adlı bir uygulamayı başlattı.

Buna göre uzmanlar, bu yeni sistemim, özellikle Reynosa ve Matamoros'taki şiddetin artışına katkıda bulunacak yanlış sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Bu iki şehirdeki yüksek kaçırılma ve cinsel saldırı riski, dört savunucuya göre, göçmenleri sınırdan kaçmaya iten faktörlerden biri. Sınır geçişleri Eylül ayında rekor seviyelere ulaştı.

Biden yönetimi, yeni CBP politikasının daha insancıl olduğunu ve göçmenlerin sınırdan kaçak geçmeleri için kaçakçılara ve suç gruplarına ödeme yapma ihtiyacını azalttığını söylüyor.

Ancak uzmanlar, birçok sığınmacının sınırı geçmeleri için artık kaçakçılara ödeme yapmadığını, bunun yerine uygulama üzerinden randevu almayı umarak sınıra doğru yol aldıklarını belirtiyorlar.

Ancak suç grupları hala bu göçmenlerden kendi topraklarına giriş ücreti talep ediyorlar.

Uzmanlar, "Tecavüz, paranın alınması sürecinin bir parçasıdır" diyorlar. Güvenlik analistlerine göre, bölgede faaliyet gösteren Gulf Cartel ve Northeast Cartel, özellikle kaçakçıların koruması olmadan gelen göçmenleri fidye için kaçırıyorlar.

Bazı göçmenler ayrıca tehlikeli bölgede daha fazla zaman harcıyorlar ve uygulama üzerinden randevu almayı bekliyorlar. CBP'ye göre, her gün 1.450 kontenjan için yarışan on binlerce kişi bulunuyor.

Washington merkezli bir üst düzey CBP yetkilisi, iki şehirde tecavüz edilen göçmenlerin raporlarından rahatsız olduklarını söyledi.

Üst düzey yetkili, "Kesinlikle endişe duyduğumuz bir şey" dedi ve röportaj koşulu olarak kimliğinin açıklanmamasını istedi.

Haziran ayında, "şantaj ve kaçırma endişeleri" nedeniyle CBP One randevularını başka bir Tamaulipas sınır şehri olan Nuevo Laredo'da geçici olarak askıya aldıklarını söyledi.

Ancak DHS sözcüsü Miranda, yönetimin politikalarının sınırdan beklemeyi gereksiz kıldığını, göçmenlerin Orta ve Kuzey Meksika'nın diğer bölgelerinden randevu ayarlayabileceklerini söyledi

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Meksika sınırında Amerika'ya geçmek isteyen kadınlara karşı cinsel taciz saldırıları artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika sınırında Amerika'ya geçmek isteyen kadınlara karşı cinsel taciz saldırıları artıyor - Son Dakika
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