Meloni\'den savaşın başından beri en sert mesaj

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin şimdiye kadarki en sert eleştirisini yaptı. Meloni, İran'a yönelik müdahalelerin "uluslararası hukukun kapsamı dışında kalan tek taraflı müdahalelerin tehlikeli biçimde artmasının bir parçası" olduğunu söyledi.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Meloni'nin İtalya Parlamentosu'nda yaptığı açıklama, muhalefetin sağ hükümeti ABD ve İsrail'e karşı fazla yumuşak davranmakla suçlamasının ardından geldi. Avrupa'daki birçok ülke, özellikle de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını doğrudan eleştirmekten kaçınırken, yalnızca gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuyor. Bu konuda açık eleştiri yönelten ülkeler arasında İspanya dikkat çekiyor.

NÜKLEER UYARISI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri bulunan Meloni, İran'ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini de vurguladı. İran'ın nükleer silah elde etmesinin uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini tamamen çökertebileceğini belirten Meloni, bunun küresel güvenlik için "çok ciddi sonuçlar" doğuracağını ifade etti.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 12. gününe girerken Orta Doğu'nun birçok noktasında karşılıklı hava saldırıları yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların, dünyanın petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin akışını durma noktasına getirdiği belirtiliyor.

"TEK TARAFLI ASKERİ MÜDAHALELER ARTIYOR"

Parlamentoda konuşan Meloni, Orta Doğu'daki savaşın Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan küresel istikrarsızlık sürecinin bir parçası olduğunu savundu. Uluslararası sistemde yapısal bir kriz yaşandığını belirten Meloni, tek taraflı askeri müdahalelerin giderek arttığına dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK

İtalya Başbakanı ayrıca İran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerine hava savunma desteği sağladıklarını açıkladı. Meloni, bu adımın yalnızca dost ve stratejik ortak ülkelere destek amacı taşımadığını, aynı zamanda bölgede yaşayan on binlerce İtalyan vatandaşının güvenliği için gerekli olduğunu söyledi. Bölgede yaklaşık 2 bin İtalyan askerinin görev yaptığı da belirtildi.