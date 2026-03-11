Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Meloni\'den savaşın başından beri en sert mesaj
11.03.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili bugüne kadarki en sert mesajını vererek bu müdahalelerin "uluslararası hukukun kapsamı dışında kalan tek taraflı müdahalelerin tehlikeli biçimde artmasının bir parçası" olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silah elde etmesinin uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini tamamen çökertebileceğini belirten Meloni, bunun küresel güvenlik için "çok ciddi sonuçlar" doğuracağını ifade etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin şimdiye kadarki en sert eleştirisini yaptı. Meloni, İran'a yönelik müdahalelerin "uluslararası hukukun kapsamı dışında kalan tek taraflı müdahalelerin tehlikeli biçimde artmasının bir parçası" olduğunu söyledi.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Meloni'nin İtalya Parlamentosu'nda yaptığı açıklama, muhalefetin sağ hükümeti ABD ve İsrail'e karşı fazla yumuşak davranmakla suçlamasının ardından geldi. Avrupa'daki birçok ülke, özellikle de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını doğrudan eleştirmekten kaçınırken, yalnızca gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuyor. Bu konuda açık eleştiri yönelten ülkeler arasında İspanya dikkat çekiyor.

NÜKLEER UYARISI GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkileri bulunan Meloni, İran'ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini de vurguladı. İran'ın nükleer silah elde etmesinin uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini tamamen çökertebileceğini belirten Meloni, bunun küresel güvenlik için "çok ciddi sonuçlar" doğuracağını ifade etti.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 12. gününe girerken Orta Doğu'nun birçok noktasında karşılıklı hava saldırıları yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların, dünyanın petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin akışını durma noktasına getirdiği belirtiliyor.

"TEK TARAFLI ASKERİ MÜDAHALELER ARTIYOR"

Parlamentoda konuşan Meloni, Orta Doğu'daki savaşın Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan küresel istikrarsızlık sürecinin bir parçası olduğunu savundu. Uluslararası sistemde yapısal bir kriz yaşandığını belirten Meloni, tek taraflı askeri müdahalelerin giderek arttığına dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK

İtalya Başbakanı ayrıca İran'ın saldırılarından etkilenen Körfez ülkelerine hava savunma desteği sağladıklarını açıkladı. Meloni, bu adımın yalnızca dost ve stratejik ortak ülkelere destek amacı taşımadığını, aynı zamanda bölgede yaşayan on binlerce İtalyan vatandaşının güvenliği için gerekli olduğunu söyledi. Bölgede yaklaşık 2 bin İtalyan askerinin görev yaptığı da belirtildi.

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Politika, İsrail, İtalya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:39:45. #7.12#
SON DAKİKA: Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.