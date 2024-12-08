Menbiç Operasyonu: SMO Kontrolü Artıyor

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Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı militan gruplar Şam'ı ele geçirirken Suriye Milli Ordusu (SMO) oluşumu da ülkenin kuzeyindeki Menbiç'e operasyon başlattı.

Ankara'daki güvenlik kaynakları operasyon haberini doğruladı.

Menbiç ve Tel Rıfat, Fırat Nehri'nin batısında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki son iki bölgeydi.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), hafta içinde Tel Rıfat'ı SDG'den almıştı.

Türkiye, SDG'nin temelini oluşturan Kürt Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) PKK'nın uzantısı bir terör örgütü olarak tanımlıyor.

Türkiye'deki güvenlik kaynakları, SMO'nun Menbiç'in yüzde 80'ni kontrol altına aldığını aktardı.

Aynı zamanda Menbiç'in Halk Koruma Birlikleri (YPG) ve PKK'nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahalelerin sürdüğünü ekledi.