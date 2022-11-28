Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkan Yunanistan'dan ikiyüzlü hareket! - Son Dakika
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Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkan Yunanistan'dan ikiyüzlü hareket!

28.11.2022 17:45

Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçak yollarla giriş yapmaya çalışan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu üyeleri Suriyetli mülteci sanılında Yunan polisi tarafından feci şekilde dövüldü. Şahısların FETÖ'cü olduğu belirlenince ise Yunanistan'a sığınma talepleri kabul edildi.

Bu sene birçok kaçak göçmen Yunanistan polisinin uyguladığı şiddet sonucunda hem kara sınırımızda hem de Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı bütün açıklamalarda Yunan güvenlik güçlerinin, sınırı geçen kaçak göçmenlere şiddet uygulamadığını belirterek iddiaları reddetti.

YUNAN POLİSİNİN UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

Gün içerisinde sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise Yunan polisinin kaçaklara uyguladığı şiddet ilk kez bu kadar net görüldü. Kameraya yansıyan o anlarda polislerin kaçakları tekme tokat dövdüğü görüntüler yer aldı.

SURİYELİ SANIP DÖVDÜKLERİ KAÇAKLAR FETÖ'CÜ ÇIKTI

Sosyal medyada gündem olan videonun detayları da ortaya çıktı. Yunan polisini Suriyeli kaçaklardan sandığı kaçakların firari FETÖ'cü olduğu belirlendi.

Yer: Edirne sınırı! Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri şahıslar FETÖ'cü çıkınca sığınma taleplerini kabul ettiler

SIĞINMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

FETÖ'cüler, kendilerini Suriyeli mülteci sanarak darp eden Yunan güvenlik güçlerine Twitter üzerinden seslenerek "Sığınma talebini lütfen kabul edin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriyeli sanılarak Yunan polisi tarafından dövülen FETÖ'cülerin iltica talebinin kabul edildiği de ortaya çıktı.

Yer: Edirne sınırı! Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkınca sığınma taleplerini kabul ettiler
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Yunanistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkan Yunanistan'dan ikiyüzlü hareket! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkan Yunanistan'dan ikiyüzlü hareket! - Son Dakika
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