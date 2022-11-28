Bu sene birçok kaçak göçmen Yunanistan polisinin uyguladığı şiddet sonucunda hem kara sınırımızda hem de Ege Denizi'nde hayatını kaybetti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise yaptığı bütün açıklamalarda Yunan güvenlik güçlerinin, sınırı geçen kaçak göçmenlere şiddet uygulamadığını belirterek iddiaları reddetti.
Gün içerisinde sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüde ise Yunan polisinin kaçaklara uyguladığı şiddet ilk kez bu kadar net görüldü. Kameraya yansıyan o anlarda polislerin kaçakları tekme tokat dövdüğü görüntüler yer aldı.
Sosyal medyada gündem olan videonun detayları da ortaya çıktı. Yunan polisini Suriyeli kaçaklardan sandığı kaçakların firari FETÖ'cü olduğu belirlendi.
FETÖ'cüler, kendilerini Suriyeli mülteci sanarak darp eden Yunan güvenlik güçlerine Twitter üzerinden seslenerek "Sığınma talebini lütfen kabul edin" ifadelerini kullandı. Öte yandan Suriyeli sanılarak Yunan polisi tarafından dövülen FETÖ'cülerin iltica talebinin kabul edildiği de ortaya çıktı.
Son Dakika › Dünya › Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkan Yunanistan'dan ikiyüzlü hareket! - Son Dakika