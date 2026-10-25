Merz, Avrupa'da siber saldırı ve sabotajların özgürlüğü tehdit ettiğini söyledi - Son Dakika
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Merz, Avrupa'da siber saldırı ve sabotajların özgürlüğü tehdit ettiğini söyledi

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Merz, Avrupa\'da siber saldırı ve sabotajların özgürlüğü tehdit ettiğini söyledi
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih'te yaptığı açıklamada Rusya'nın her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini belirtti. Merz, Avrupa'nın her yerinde görülen siber saldırı, sabotaj ve kritik altyapı saldırılarının özgürlüğü tehdit ettiğini söyledi.

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Almanya'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerde bulunduğunu bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Münih kentinde yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasının doğusunda büyük bir tehditle karşı karşıya olduklarını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşının, Avrupa barış düzenini derinden sarstığını kaydeden Merz, "Rusya'nın her gün Almanya'yı istikrarsızlaştırmak istediğini de görüyoruz. Avrupa'nın her yerinde siber saldırılara, sabotaj girişimlerine ve kritik altyapılara yönelik saldırılara tanık oluyoruz. Tüm bunlar özgürlüğümüzü tehdit ediyor. Kıtamızın en karanlık dönemlerine geri dönmesini istemiyorum. Bu nedenle özgürlüğün korunmasına yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
PolitikaAlmanyaRusyaMünihDünyaSon Dakika

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