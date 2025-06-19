Merz'in Sözlerine Eleştiriler Yağdı - Son Dakika
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Dünya

Merz'in Sözlerine Eleştiriler Yağdı

19.06.2025 14:21
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Almanya Başbakanı Merz'in İsrail'in saldırısını savunması tepkilere yol açtı. Siyasetçiler eleştirdi.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili Kanada'daki G7 Zirvesi sırasında sarf ettiği "Bu, İsrail'in hepimiz adına yaptığı kirli iştir" sözüne bazı siyasetçiler ve din adamları tepkİ gösterdi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Sontagsblatt, Merz'in sözlerinin yalnızca İsrail'in eylemlerini desteklemekle kalmadığı aynı zamanda Almanya adına bu saldırının sorumluluğunu da üstlenmiş gibi algı yarattığını yazdı. Merz'in söylemi, yalnızca diplomatik değil, ahlaki açıdan da sert eleştirilere maruz kaldı.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika uzmanı Ralf Stegner, Merz'in açıklamasını "büyük bir sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. "Böyle konuşan biri, olayın ciddiyetini kavrayamamıştır" diyen Stegner, uluslararası hukuka aykırı bir saldırıya bu şekilde sahip çıkmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sol Parti'nin Eşbaşkanı Jan van Aken ise, "Merz bir gün tuvalet temizlesin de gerçek kirli iş neymiş öğrensin" ifadesini kullandı. Van Aken'e göre, sivillerin öldüğü bir saldırıyı bu şekilde tanımlamanın kurbanlarla alay etmek olduğunu vurgulayarak, "İran'ın nükleer programı diplomasiyle durdurulmalı, savaşla değil" dedi.

Yeşiller Partisi'nden Anton Hofreiter ise, Merz'in konuşmalarında kelime seçimlerini "beceriksizce" bulduğunu ifade ederek, kelimeler çok dikkatli seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Nürnbergli protestan papaz Tia Pelz de Merz'e İncil'den alıntıyla seslendi. Instagram'da yayınladığı videoda Pelz, Yuhanna İncili'nden "İyi çoban koyunları için canını verir" sözünü hatırlatarak, "Gerçek kirli iş, zayıflara hizmet etmektir, saldırmak değil" dedi. Pelz, Merz'e "Çoban mı olmak istiyorsun, kurt mu?" sorusunu yöneltti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Merz'in Sözlerine Eleştiriler Yağdı - Son Dakika

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