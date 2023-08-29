Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü - Son Dakika

Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü

Son Güncelleme: 29.08.2023 15:03

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Botun battığı anlar Yunan Sahil Güvenliği tarafından görüntülendi. Faciada 18 kişi kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti. Botun battığı anlar Yunan Sahil Güvenliği tarafından görüntülendi.
Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre dün Ege Denizi'ndeki Midilli Adası açıklarında 22 göçmenin bulunduğu bot battı. Faciada 4 çocuk hayatını kaybetti, 18 kişi ise kurtarıldı. Kurtarılanlar Midilli Adasına götürülürken, uyruklarına dair bilgi verilmedi. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise ölen kız çocuklarının 11 aylık, 8 ve 14 yaşında, erkek çocuğunun ise 8 yaşında olduğunu aktardı.
Botun battığı anlar ise Yunan Sahil Güvenliği tarafından görüntülendi.
Yunanistan Orta Doğu, Afrika, Asya'daki hayat şartları ve çatışmalardan kaçan göçmenler için Avrupa Birliği'nin ana giriş noktalarından biri. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre bu yıl Yunanistan'a 12 bini deniz yoluyla olmak üzere 15 bin 600'den fazla kişi göçmen geldi. - MİDİLLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Midilli açıklarında göçmen botunun battığı anlar görüntülendi: 4 ölü - Son Dakika
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