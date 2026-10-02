Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa\'da Azerbaycanlı mevkidaşıyla ikili görüşme yaptı

Milli Savunma Bakanı Güler, Şuşa'da Azerbaycanlı mevkidaşıyla ikili görüşme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Şuşa'da ikili görüşme yaptı. Görüşme, bugün Şuşa'da gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan-Türkiye- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı bugün Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştiriliyor. Üçlü Toplantı öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ikili bir görüşme yaptı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?