Babası Avustralya'nın en ünlü at yetiştiricileri arasında yer alan ve hem babasından kalan hem de kendi sağlık şirketinden gelen milyonlarca dolar ve Euro'su bulunan 45 yaşındaki Savannah Daisley, geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle tutuklanarak hapse gönderildi.
Savannah Daisley, suçlu bulunmasının ardından geçen 1 yıldan bu yana hapis hayatı yaşıyordu. Milyoner ismin mahkemesi de dün Avustralya'nın Sidney kentindeki Downing Center Yerel Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede avukatları hazır bulunan Daisley, olayın yaşandığı anda sarhoş olduğunu iddia ederek, suçsuzluğunu savundu.
Uzun süredir hapiste bulunması nedeniyle hem itibar hem de para kaybı olduğunu dile getiren Savannah Daisley, serbest kalması için mahkemeye heyetine 83 bin euro tutarında kefalet ücreti teklif etti. Mahkeme başkanı Yargıç Alison Viney de kefalet teklifini kabul ederek, Daisley'i serbest bıraktı.
Son Dakika › Dünya › Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı - Son Dakika