Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı - Son Dakika
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Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı

26.07.2022 12:00

Geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanan 45 yaşındaki milyoner Savannah Daisley, mahkemeye 83 bin euro kefalet ödeyerek serbest kaldı. Daisley'nin babasından kalan miras sayesinde milyoner olduğu öğrenildi.

Babası Avustralya'nın en ünlü at yetiştiricileri arasında yer alan ve hem babasından kalan hem de kendi sağlık şirketinden gelen milyonlarca dolar ve Euro'su bulunan 45 yaşındaki Savannah Daisley, geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle tutuklanarak hapse gönderildi.

GEÇTİĞİMİZ YILDAN BERİ HAPİSTE

Savannah Daisley, suçlu bulunmasının ardından geçen 1 yıldan bu yana hapis hayatı yaşıyordu. Milyoner ismin mahkemesi de dün Avustralya'nın Sidney kentindeki Downing Center Yerel Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede avukatları hazır bulunan Daisley, olayın yaşandığı anda sarhoş olduğunu iddia ederek, suçsuzluğunu savundu.

14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren milyoner kadın, mahkemeye çuvalla para verdi

SERBEST KALMAK İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Uzun süredir hapiste bulunması nedeniyle hem itibar hem de para kaybı olduğunu dile getiren Savannah Daisley, serbest kalması için mahkemeye heyetine 83 bin euro tutarında kefalet ücreti teklif etti. Mahkeme başkanı Yargıç Alison Viney de kefalet teklifini kabul ederek, Daisley'i serbest bıraktı.

14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye giren milyoner kadın, mahkemeye çuvalla para verdi
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Avustralya, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı - Son Dakika
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