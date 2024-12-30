Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Mısır'ın Marsa Alam tatil beldesinde gerçekleşen köpekbalığı saldırısında bir Avrupa Birliği diplomatı hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Gianluca Di Gioia, Kızıldeniz'deki Sataya Resort'ta şnorkelle yüzme esnasında saldırıya uğradı. Diplomat, 69 yaşındaki arkadaşı Giuseppe Fappani'yi korumaya çalışırken yaralandı ve hayatını kaybetti. Fappani ise yaralarına rağmen hayatta kaldı.

30.12.2024 15:55  Güncelleme: 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın lüks tatil beldesi Marsa Alam'da yaşanan köpekbalığı saldırısında bir AB diplomatı hayatını kaybetti. Arkadaşını kurtarmaya çalışan İtalyan turist de saldırıda yaralandı.

Roma'dan gelen 48 yaşındaki Gianluca Di Gioia, Kızıldeniz'deki Sataya Resort'un önündeki plajda şnorkelle yüzerken saldırıya uğradı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan Di Gioia, doğum gününü kutlamak için 69 yaşındaki arkadaşı Giuseppe Fappani ile tatildeydi.

Plajdan sadece 50 metre açıkta, otelin iskelesinin ötesindeki mercan resiflerinde yüzen ikiliye kaplan köpekbalığı saldırdı. Fappani'nin eşi, iskeleden korkunç olayı izlediğini ve eşinin köpekbalığını uzaklaştırmaya çalışırken kol ve bacaklarından yaralandığını anlattı.

Di Gioia'nın eşi Laurence de iskeleden yardım çağırdı ve sahilden bir bot yola çıktı. Fappani bir anlık mücadelenin ardından köpekbalığını uzaklaştırmayı başardı, ancak yırtıcı hayvan daha da öfkeli bir şekilde geri döndü. İkili kıyıya doğru yüzmeye çalışırken Di Gioia köpekbalığının çenesine yakalandı.

Ağır yaralanan ikili Port Ghalib'deki bir hastaneye kaldırıldı. Di Gioia hayatını kaybederken, Fappani taburcu edildi. Olay yerinde bulunan kurbanın eşi ve oğlu, tur operatörü Alpitour ve İtalyan Büyükelçiliği'nin desteğiyle ilgileniliyor.

Mısır makamları, "anormal" olarak nitelendirdikleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının normalde köpekbalıklarının erişimini zorlaştıran mercan resiflerinin ötesinde, derin sularda gerçekleştiği belirtildi. Yetkililer, bu tür olayların genellikle ilkbahar veya yaz aylarında yaşandığını vurgulayarak, bu mevsimde yaşanan saldırının nadirliğine dikkat çekti.

Di Gioia, Roma doğumluydu ve 12 yıldır Fransa'da AB için çalışıyordu. 21 Aralık'taki doğum gününü kutlamak için 11 Aralık'ta Marsa Alam'a gelmişti ve yılbaşına kadar burada kalmayı planlıyordu.

Son 10 yılda Kızıldeniz'de dört ölümcül köpekbalığı saldırısı yaşandı. Deniz uzmanları, kontrolsüz yapılaşma, aşırı avlanma ve sorumsuz turizm uygulamalarının ekosistemi ve köpekbalığı davranışlarını değiştirdiği konusunda uyarıyor.

Mısır\'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Avrupa Birliği, 3-sayfa, Turizm, Tatil, Yaşam, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    güle güle di 4 7 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    darısı senin başına 0 0
  • Ramazan Demirci:
    Filistinli çocukların ahı tutmuş olabilir. 3 4 Yanıtla
    kamer tekeş:
    Netanyahu'yu mu yemişler (!)? 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır'da AB diplomatı, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.