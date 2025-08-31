Mısır'da Tren Kazası: 3 Ölü, 103 Yaralı - Son Dakika
Dünya

Mısır'da Tren Kazası: 3 Ölü, 103 Yaralı

Mısır'da Tren Kazası: 3 Ölü, 103 Yaralı
31.08.2025 10:22
Mısır'da tren raydan çıktı; 3 ölü, 103 yaralı. Bakan kaza nedenini araştıracak.

Mısır'da Marsa Matruh- Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı, Marsa Matruh-Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 103 kişinin yaralandığını açıkladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerini ziyaret eden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, kazanın nedeninin araştırılması için teknik bir komite kurulacağını ve kazadan sorumlu kişilere en ağır cezanın verileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

