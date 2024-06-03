Mısır\'ın en güçlü firavununa ait mumya, ölümünden 3.000 yıl sonra bir manastırın altındaki gizli mezarda keşfedildi.

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Arkeologlar, doğu-orta Mısır'daki bir dini merkezde bulunan gizemli granit mezar odasını incelediklerinde, Ramesses II'nin dinlenme yerini ortaya çıkardılar. Ramesses the Great olarak bilinen firavun, M.Ö. 1279'dan 1213'e kadar hüküm sürdü ve onun onuruna inşa edilen dev heykeller ve binalar, Mısır'ın gücünün zirvesini temsil ediyordu.

Başlangıçta, lahitte bir yüksek rahibin kalıntıları bulundu. Ancak son keşif, firavunun mumyasının ve tabutunun yeniden kullanılmak üzere çıkarıldığını gösteriyor.

Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve araştırmacı olan Mısırbilimci Frédéric Payraudeau, 2009 yılında Abydos'ta bulunan granit bir parçayı tekrar inceledikten sonra bu keşfi yaptı. Beş fit uzunluğunda ve üç inç kalınlığında olan taş üzerinde, daha önce fark edilmemiş "Ramesses II'ye ait" yazısı bulundu.

Payraudeau, "Sonuçları okuduğumda şüpheye düştüm. Amerikalı meslektaşımdan dosyayı tekrar incelememi istedim ve o da kabul etti," dedi. İlk başta, kartuşun M.Ö. 1000 civarında güney Mısır'ı yöneten yüksek rahip Menkheperre'yi işaret ettiği düşünülüyordu. Ancak, kartuşun aslında Ramesses II'ye ait olduğu anlaşıldı.

Lahitte ayrıca "Kapılar Kitabı" gravürleri de bulundu. Bu hikaye, Ramesses döneminde krallar için ayrılmıştı. Payraudeau, "Kraliyet kartuşu, Ramesses II'ye özgü olan taç giyme adını içeriyor, ancak bu yazıt taşın durumu ve yeniden kullanım sırasında eklenen ikinci bir gravür tarafından gizlenmişti," dedi.

Arkeologlar, Ramesses II'nin başlangıçta altın bir tabutta gömüldüğünü, ancak bunun antik çağda çalınıp daha sonra alçı taşından bir lahde yerleştirildiğini belirlediler. Bu lahit de yok edildi ve parçalar 200 yıl sonra Menkheperre tarafından yeniden kullanılmak üzere büyük bir granit lahite kondu.

Payraudeau, "Bu keşif, Krallar Vadisi'nin yalnızca yağmalama değil, aynı zamanda sonraki egemenler tarafından cenaze eşyalarının yeniden kullanımı konusu olduğunu gösteriyor," dedi.

Ramesses II, antik Mısır'ın en güçlü ve ünlü firavunu olarak kabul edilir. Birçok askeri sefer düzenledi ve Mısır İmparatorluğu'nu doğuda Suriye'den güneyde Nubia'ya kadar genişletti. Mısır'ın 19. Hanedanı'nın üçüncü firavunuydu.

2022 yılında, Mısır ve İngiltere'den bilim insanları, firavunun kafatasının 3D modellemesi ile yüzünü yeniden oluşturdular. Bu, firavunun kafatasının BT taramasını kullanarak yapılan ilk "bilimsel yüz rekonstrüksiyonu" oldu. Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, Ramesses II'yi "çok yakışıklı" bir hükümdar olarak tanımladı.

Liverpool John Moores Üniversitesi'ndeki Face Lab'in direktörü Caroline Wilkinson, firavunun yüzünü yeniden inşa etmek için kullanılan bilimsel süreci açıkladı. "Kafatasının 3D şeklini bilgisayar sistemimize alıyoruz ve yüzü, kas yapısı, yağ tabakaları ve cilt katmanlarıyla oluşturuyoruz," dedi.

"Her birimizin aynı kökenlerden gelen kasları var, ancak kafatasımızın farklı şekil ve oranlara sahip olması nedeniyle yüz şeklimiz de farklı oluyor," diye ekledi.