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Miss Japonya Grand Prix 2024'ün kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu - Son Dakika
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Miss Japonya Grand Prix 2024'ün kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu

Japonya'da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu. Shiino'nun kazanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı 'Japonlara benzememesi' sebebiyle tepki gösterdi. 26 yaşındaki model Shiino, yarışmaya katılırken Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatında zorluklar yarattığını ve bu zorlukları yaşayan insanları cesaretlendirmek istediğini ifade etti. Shiino, Japon vatandaşlığını aldığını ve Japon olarak tanınmak istediğini belirtti. Daha önce Miss Japonya unvanını alan Eliana Miyamoto da farklı ırklardan ebeveynlere sahip insanların toplum içinde zorluklarla karşılaştığını ve benzer mesajlar aldığını dile getirmişti.

Miss Japonya Grand Prix 2024\'ün kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu
24.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:10
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Japonya'da düzenlenen Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasının kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu. Shiino'nun kazanmasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı 'Japonlara benzememesi' sebebiyle tepki gösterdi.

Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Carolina Shiino, pazartesi açıklanan sonuçlarla birlikte Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu. 5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında "Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜMDE JAPON OLDUM"

Miss Japonya yarışmasının ilk vatandaşlığa alınmış yabancı uyruklu modeli olan Shiino, Eylül'de aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, "Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım. Japon gibi görünmeyebilirim ama Japonya'da büyüdükçe özümde Japon oldum ve Japon olarak tanınmak istediğim için vatandaşlığa kabul başvurusunda bulundum. Kelimenin tam anlamıyla Japon olduğum için çok mutluyum" demişti.

2015'de Miss Japonya unvanını alarak Miss Universe'de Japonya'yı temsil eden Eliana Miyamoto da annesi Japon, babası Afro-Amerikalı olması sebebiyle aynı zorlukları yaşadığını belirtmişti. Miyamoto, farklı ırklardan ebeveynlere sahip insanların toplum içerisinde zor durumlarla karşılaştıklarını ve çok fazla benzer mesaj aldığını ifade etmişti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Miss Japonya Grand Prix 2024'ün kazananı Ukrayna doğumlu Carolina Shiino oldu - Son Dakika
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