Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Dünya

Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Moskova\'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, şüphelilere karşı terör eylemleri kapsamında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verildi. Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.

25.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:40
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Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Moskovadaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi şüphelilerden Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'a karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205 sayılı yasası (terör eylemleri) kapsamında 1 ay 28 gün yani 22 Mayıs 2024 tarihine kadar tutukluluk kararı verdi" denildi.

Moskovadaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Mahkeme, şüphelilerden Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Moskovadaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Basmanny Bölge Mahkemesi'nin paylaştığı görüntülerde şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Moskova, Rusya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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