Moskova\'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Batan Botun Kaybolan Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulunan lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Batan botun içinde bulunan 46 düzensiz göçmenin kaybolmasıyla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından soruşturma başlatıldı.