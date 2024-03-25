Moskova\'daki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Moskova'da Konser salonuna 22 Mart'ta terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Moskovadaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi şüphelilerden Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'a karşı Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 205 sayılı yasası (terör eylemleri) kapsamında 1 ay 28 gün yani 22 Mayıs 2024 tarihine kadar tutukluluk kararı verdi" denildi.
Moskovadaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Mahkeme, şüphelilerden Rachabalizoda ve Mirzoyev'in suçlarını kabul ettiklerini belirtti.
Moskovadaki terör saldırısına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Basmanny Bölge Mahkemesi'nin paylaştığı görüntülerde şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı dolayısıyla Karadağ'da belirlenen ihtiyaç sahibi 1150 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda kolileri dağıttı. Karadağ İslam Birliği ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında başkent Podgoritsa'nın yanı sıra Niksic, Pljevlja, Bijelo Polje, Rozaje ve Tuzi'de yaşayan ailelere yardım ulaştırıldı. Dağıtımlara Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan da katıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında bulunan lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD, polis, jandarma ve sağlık teşkilatları işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 22 kişinin cesedine ulaşıldı. Batan botun içinde bulunan 46 düzensiz göçmenin kaybolmasıyla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 11'inci günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Olayda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 4 göçmen sağ kurtarıldı. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde devam ettiği belirtildi.
Tayland Kızılhaç Derneği, Myanmar Kızılhaç Derneğine 20 bin kişi için yardım kolisi teslim etti. ASEAN Afet Yönetimi İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi de yardım dağıtımında teknik destek sağlayacak. Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan çatışmalarda silahlı gruplar da orduya karşı saldırılar düzenlemişti.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 kaçak göçmen yakalandı. Kofçaz ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yakalanan kaçak göçmenler, jandarma tarafından işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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