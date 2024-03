Moskova\'da Öğrenci, Ukrayna Yanlısı Wi-Fi Adı Nedeniyle Hapis Cezası Aldı

Oppenheimer, 2024 Oscar Ödül Töreni'nde 7 ödül kazandı

2024 Oscar Ödül Töreni'nde Oppenheimer filmi, en iyi film dahil yedi dalda ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Christopher Nolan en iyi yönetmen ödülünü alırken, Cillian Murphy en iyi aktör ödülünü kazandı. Emma Stone ise en iyi kadın aktris ödülünü aldı. Oppenheimer ayrıca en iyi makyaj ve saç tarzı, en iyi kostüm ve en iyi prodüksiyon tasarımı ödüllerini de aldı. Robert Downey Jr. en iyi yardımcı erkek oyuncu, Da'Vine Joy Randolph ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Billie Eilish ve Finneas O'Connell en iyi özgün şarkı ödülünü aldı. Birleşik Krallık yapımı The Zone of Interest en iyi yabancı dilde film ödülünü kazanırken, Ludwig Göransson en iyi film müziği ödülünü aldı. Jennifer Lame en iyi kurgu ödülünü alan ilk kadın oldu. Wes Anderson en iyi kısa film ödülünü kazandı. Filistin protestosu nedeniyle geç başlayan törende Zone of Interest en iyi ses ödülünü aldı. 20 Days in Mariupol en iyi belgesel ödülünü kazanırken, Last Repair Shop en iyi kısa belgesel ödülünü, War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko ise en iyi kısa animasyon ödülünü aldı. The Boy and the Heron en iyi animasyon ödülünü kazandı. American Fiction en iyi uyarlama senaryo, Anatomy of a Fall ise en iyi özgün senaryo ödüllerini aldı.