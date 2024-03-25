Moskova\'daki saldırıda onlarca kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov\'a ödül verildi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonu saldırısında, 100'den fazla kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a Rusya Devlet Ödülü verildi.
Moskova'daki Crocos City Hall konser salonuna DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 150 kişi hayatını kaybederken, ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırı sırasında vestiyerde görev yapan 15 yaşındaki bir çocuğun onlarca kişiyi büyük bir soğukkanlılıkla çıkışlara yönlendirdiği ortaya çıktı.
Adının İslam Halilov olduğu öğrenilen gence, Rus yönetimi tarafından resmi devlet ödülü verildi. Düzenlenen törenle sahneye çıkan Halilov, kendisine takdim edilen ödülü aldı.
Moskva Online'a konuşan 15 yaşındaki Halilov, "Eğer harekete geçmezsem hem kendi hayatımı kaybedeceğimi hem de çevredeki birçok insanın öleceğini fark ettim. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum." dedi.
Saldırı esnasında kapıyı açmak için uğraşırken teröristlerin kendisine ve diğer sivillere ateş açabileceğinden korktuğunu söyleyen Halilov, "Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum, bu işimin bir parçası. Yüzlerce insanın ölmesindense sadece kendin ölmen daha iyidir." ifadelerini kullandı.
Hailov'un kahramanlığı Rus medyasında gündem olunca Spartak Moskova isimli futbol kulübü genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de Halilov'a 11 bin dolar gönderdiğini söyledi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini de duyurdu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.
Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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