MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız - Son Dakika
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MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız

MSB\'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız
17.07.2025 12:30  Güncelleme: 12:27
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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ''Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik'' denildi.

Suriye'nin Süveyda kentinde Bedevi Araplar, Dürziler ve Şam yönetimi güçleri arasında yaşanan çatışmaların ardından ateşkes sağlandı. Türkiye, çatışmaların sona erdirilmesinde kararlı bir tutum sergileyerek diplomatik çabaları ve istihbari girişimleriyle ateşkeste kilit rol oynadı.

"TALEP ETMELERİ DURUMUNDA..."

Bölgede şimdilik tansiyon düşerken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından dikkat çeken bir çıkış geldi. Yapılan açıklamada " İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik" denildi.

ENTEGRASYON SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kaynaklar Suriye'deki yeni hükümet ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon sürecinin ve son günlerde meydana gelen çatışmaların dikkatle ve hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

TERÖR OPERASYONLARI

MSB kaynaklarından terör operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamada ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana FETÖ'ye yapılan operasyonlarla ilgili şu bilgiler verildi:

  • Bakanlığın FETÖ Silahlı Terör Örgütüyle mücadelesi elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde sürmektedir.
  • Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23.969 personel ihraç edilmiş, 2.236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır.
  • Bugün itibarıyla toplam 26.205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, İsrail, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya MSB'den çok konuşulacak Suriye çıkışı: Talep etmeleri durumunda destek sağlarız - Son Dakika

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