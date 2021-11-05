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Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı - Son Dakika

Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı

05.11.2021 11:09
Muhaliflerden

Türkiye'nin olası bir Suriye harekatı öncesi bölgede sıcak gelişmeler yaşanmakta. Operasyonun her an başlayabileceği ifade edilirken, bölgeye askeri yığınağın da arttığı belirtildi. Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Türkiye, terör örgütü YPG/ PKK'ya karşı yeni bir sınır ötesi askeri harekat yapmayı planlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı ve 2019'da Barış Pınarı olmak üzere üç başarılı harekat düzenledi.

HAREKAT BÖLGESİNE DOĞRU KONUŞLANDILAR

Suriye'deki silahlı rejim muhaliflerine yakın kaynaklar, Türkiye'nin muhtemel bir askeri harekata hazırlık için Suriyeli müttefiklerine askeri malzeme gönderdiğini ve Suriyeli muhaliflerin yeni bir harekatta hedef alınması beklenen bölgelere doğru konuşlandırıldığını ifade etti.

Suriyeli muhaliflerden 'Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız' mesajı

"TAM TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇİŞ İÇİN KISA BİR ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını belirten Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Binbaşı Youssef Hamoud, "Askeri harekatın ilanından önce tam teyakkuz durumuna geçiş için kısa bir zamana ihtiyaç var" dedi.

"TÜRKİYE'NİN HAREKATINA KATILMAYA HAZIRIZ"

Daily Sabah'ta yer alan habere göre; Suriyeli muhalifler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlere karşı yapacağı olası bir askeri harekata katılmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suriyeli muhaliflerden 'Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız' mesajı

"TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIĞINDA OPERASYON BAŞLAYACAK"

Geçen hafta Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii operasyon yapılacaksa operasyon yapılacak. Bundan geri adım atılmaz" demişti. Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi ise, hazırlıkların sürdüğünü söyleyerek, "Tüm hazırlıklar tamamlandığında operasyon başlayacak. Rusya ile koordinasyon halindeyiz. Konu, halihazırda ABD ile ele alındı" ifadesini kullandı.

Muhaliflerden Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız mesajı

Türkiye, Suriye, Terör, YPG, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muhaliflerden 'Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız' mesajı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı - Son Dakika
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