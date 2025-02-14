Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'nın Mesajları

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Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı'nda "AB, ticaret savaşlarına karşı, ancak misillemeye hazır" diyerek ABD'ye mesaj verirken, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Avrupa'da ifade özgürlüğünün ciddi şekilde tehdit altında olduğunu söyleyerek örnekler verdi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Avrupa'da ifade özgürlüğünün ciddi şekilde tehdit altında olduğunu belirtti. Konuşmasında, Avrupa'da sosyal medya platformlarının nefret söylemi nedeniyle kapatılması, Almanya'da vatandaşların feminist karşıtı yorumlar nedeniyle polis baskınlarına maruz kalması, İsveç'te bir Hristiyan aktivistin mahküm edilmesi ve Birleşik Krallık'ta dini hakların azalması gibi örnekler verdi. Vance, Avrupa'da ifade özgürlüğünün geri çekildiğini vurguladı.

"Çin, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesini savunuyor, yaptırımlarla değil"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, dünyanın büyük değişimlerden geçtiğini belirterek, Çin'in çok kutuplu bir dünya düzenini desteklediğini vurguladı. Wang Yi, devletlerin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ifade ederken, Tayvan konusuna da değindi ve Çin'in yeniden birleşme hedefini yineledi.

Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili bir soruya yanıt veren Wang Yi, Çin'in baskı ya da yaptırımlarla savaşın sonlanmasını sağlamayacağını belirtti. Özellikle enerji konusunda Rusya'nın Çin için önemli bir ortak olduğunu dile getirerek, "Eğer Rusya'dan gaz almazsak, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak başka kim var?" dedi. Çin'in Rusya ile ilişkilerinin normal olduğunu ve dünyanın geri kalanıyla da benzer ilişkilere sahip olduklarını ekledi.

Çin'in Ukrayna'daki savaşın siyasi diyalog yoluyla çözülmesini desteklediğini belirten Wang Yi, yaptırımların bir çözüm olmadığını savundu. Tüm tarafların barış sürecine katılmasını umut ettiğini ifade ederken, Avrupa ülkelerinin de bu süreçte yer alması gerektiğini belirtti. Çin'in ABD'ye yönelik politikasının ise tutarlı olduğunu ve kısa vadede değişmeyeceğini vurguladı.

"AB, ticaret savaşlarına karşı, ancak misillemeye hazır"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın mevcut jeopolitik durumu sadece yorumlamak yerine, aktif olarak şekillendirmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen, ikinci dönem programını özetlerken AB'nin rekabet gücünü artırması ve savunmaya daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti. ABD'deki Cumhuriyetçilere yönelik net mesajlar veren von der Leyen, Avrupa Birliği'nin ticaret savaşlarına ve gümrük tarifelerine karşı olduğunu, çünkü bunların maliyetleri artırdığını ifade etti. Ancak, eğer ABD tarafından yeni yaptırımlar uygulanırsa, AB'nin de hızlı bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

"Avrupa, Ukrayna'nın yanında"

Konuşmasından kısa bir süre önce, von der Leyen sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yaparak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve AB Konseyi Başkanı António Costa ile birlikte bir fotoğrafını yayımladı. Mesajında, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu ve "adil ve kalıcı bir barış" için güçlü güvenlik garantileri sağlanacağını belirtti.