Almanya'nın Münih Kentinde, Yalnızca Sınır Dışı İşlemlerinde Kullanılacak Havaalanı Terminali Açılacak

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) - Almanya'nın Münih Havalimanı'nda yalnızca sınır dışı işlemleri için kullanılacak yeni terminalin inşası onaylandı. Federal Polisin kullanacağı tesisle geri gönderme uçuşlarının artırılması amaçlanıyor.

Sınır dışı işlemlerinin daha etkin yürütülmesi ve geri gönderme uçuşlarının artırılması amaçlı kullanılacak yeni terminalin inşasını, Münih Havalimanı Yönetim Kurulu oy çokluğuyla kabul etti.

Münih Havalimanı İşletmesi (FMG), terminali kendisinin inşa edeceğini ve daha sonra uzun vadeli bir kira sözleşmesiyle federal hükümete kiralayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, binanın yalnızca Federal Polis tarafından kullanılacağı, havalimanı işletmesinin ise sadece altyapıyı sağlayacağı vurgulandı. Sınır dışı işlemleri ve geri gönderme uçuşlarının sorumluluğunun tamamen Federal Polise ait olduğu ifade edildi.

Projeye Münih Büyükşehir Belediyesi, Verdi Sendikası ile mülteci hakları alanında faaliyet gösteren birçok kuruluş karşı çıkıyor. Münih Belediye Başkanı Dominik Krause, oylama öncesinde projeye karşı oy kullanacağını açıklayarak, "Büyük çaplı sınır dışı uygulamaları Münih Havalimanı'nın iş modelinin bir parçası olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen, havalimanının hissedar yapısında çoğunluğu elinde bulunduran Bavyera Eyaleti yüzde 51, Alman Federal Hükümeti ise yüzde 26 paya sahip olduğu için proje yeterli desteği aldı. Münih Belediyesi'nin yüzde 23'lük hissesi ile yönetim kurulundaki Verdi temsilcilerinin karşı oyları kararın çıkmasını engelleyemedi.