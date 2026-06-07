CHP Milletvekili Kayışoğlu: Örgütlü Mücadeleyi Kimse Yenemez

Haber: İlhan BABA

(MÜNİH) – CHP Münih, CHP Nürnberg ve CHP Augsburg birliklerinin öncülüğünde; Demokrat İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkçı Dernekler Federasyonu (HDF), Sol Parti, Tokatlılar Kültür Derneği, Münih Öğrenciler Birliği, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Yeşiller Partisi'nin desteğiyle Münih'te "Demokrasi ve Dayanışma İçin Geri Adım Yok" mitingi düzenlendi.

Mitinge katılan CHP Bursa Milletvekili ve CHP Yurtdışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu yaptığı konuşmada, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ancak birlik ve dayanışmayla başarıya ulaşabileceğini belirterek, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, adalet ve demokratik haklar için verilen mücadelenin uluslararası dayanışmayla güçleneceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mücadelesine değinen Kayışoğlu, partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün örgütlü mücadele anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de benzer şekilde halkla birlikte demokrasi mücadelesini sürdürdüğünü belirten Kayışoğlu, "Binalar, koltuklar değil, halkın desteği önemlidir. Mücadelemizi halkla birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de uygulanan yönetim anlayışının yurttaşlara yoksulluk, adaletsizlik ve hukuksuzluk getirdiğini söyleyen Kayışoğlu, halkın ilk seçimde demokratik iradesini sandıkta ortaya koyacağını kaydetti.

CHP'nin son seçimlerde birinci parti olduğunu hatırlatan Kayışoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik süreçlerin siyasi amaçlarla yürütüldüğünü söyledi. İmamoğlu'nun tutuklanmasına rağmen ön seçim sürecini tamamladıklarını belirten Kayışoğlu, milyonlarca yurttaşın desteğiyle adaylık sürecinin güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

Partiye yönelik kayyum girişimleri ve kurultay tartışmalarına da değinen Kayışoğlu, CHP'yi yıpratmaya yönelik girişimlerin sonuç vermediğini savunarak, "Bu tür girişimler karşısında daha fazla kenetleniyoruz. Örgütlü mücadeleyi kimse yenemez" dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar, otoriter yönetimler ve demokrasi krizlerine dikkat çeken Kayışoğlu, tüm demokratik güçlere ortak mücadele çağrısında bulundu. "Dünyanın bütün demokratları birleşin" diyen Kayışoğlu, hukukun siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı uluslararası dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kayışoğlu, demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar için mücadeleden geri adım atmayacaklarını belirterek, "Asla bölünmeyeceğiz, birlikte direneceğiz ve birlikte kazanacağız. Bu mücadele demokrasi, adalet ve halk iradesine sahip çıkma mücadelesidir" dedi.

Mitingde CHP Augsburg Birlik Başkanı Aydın Aslan, CHP Nürnberg Birlik Başkanı Hüseyin Coşgun, CHP Münih Birlik Başkanı Ali Demirtaş, Bayern SPD Eş Eyalet Başkanı Ronja Endres, SPD Eyalet Meclisi Milletvekili Florian von Brunn, Bayern Yeşiller Eyalet Başkanı Gisela Sengl, HDF adına Görkem Şahin, Sol Parti adına Ahmet Uzun, TİP adına Erman Payaslı, Tokatlılar Kültür Derneği Başkanı Sevilay Hundsberger ve Münih Öğrenciler Birliği'nden Bedirhan Yıldız da birer konuşma yaptı.