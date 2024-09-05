Münih'te Silahlı Şüpheliye Polis Operasyonu: Bir Kişi Vuruldu

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ALMANYA'NIN Münih kentinde, Nasyonal Sosyalizm Dokümantasyon Merkezi Müzesi yakınlarında silahlı bir kişi tespit edildi. Polis, düzenlenen operasyonla şüpheliyi vurarak yaraladığını duyurdu.

Münih Polisi'nden yapılan açıklamada, "Karolinenplatz bölgesinde polis memurları şüpheli bir kişiye ateş açmış ve bu kişi vurulmuştur. Operasyon bölgesi geniş bir alanda kordon altına alınmıştır. Şu anda operasyonla bağlantılı başka bir şüpheliye dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Çok sayıda kuvvet operasyon mahallinde bulunmakta ve soruşturmayı sürdürmektedir. Polis memurları ateşli silah taşıdığı anlaşılan bir kişi görmüşlerdir. Polis memurları beylik silahlarını kullanmış ve şahıs vurularak yaralanmıştır" denildi.

Operasyonun düzenlendiği bölgede İsrail'in Münih Büyükelçiliği de bulunuyor.