Elon Musk: Twitter yakında tamamen ücretli olabilir - Son Dakika
BBC

Elon Musk: Twitter yakında tamamen ücretli olabilir

Son Güncelleme: 19.09.2023 07:46

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yakında tamamen ücretli olabileceğini söyledi. Musk'ın sözlerinin ardından şirketten herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

"KÜÇÜK BİR AYLIK ÖDEMEYE GEÇİYORUZ"

Elon Musk, bot veya "otomatik" hesaplarla mücadele etmenin tek yolunun, X için bir ödeme sistemi geliştirilmesi olduğunu savundu. Musk, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi. X'in sahibi bu açıklamayı ABD'nin California eyaletinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi sırasında yaptı, İsrail'i de teknoloji sektöründeki öncü rolü nedeniyle övdü.

ŞİRKETTEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Uzmanlar, Musk'ın düşüncesizce bir açıklama mı yaptığının, yoksa net bir politikayı mı işaret ettiğinin belli olmadığını; tamamen ücretli abonelik halinde X'in kullanıcı sayısının ve reklam gelirlerinin hızla azalabileceğini söylüyor. BBC, Musk'ın sözleri sonrası daha detaylı bilgi almak için X'le temasa geçti ancak şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

ADINI DEĞİŞTİRİP ÜCRETLİ HALE GETİRDİ

Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın almış ve bir süre önce platformun adını X olarak değiştirmişti. Musk, TweetDeck kullanımını da ücretli hale getirmiş; Twitter Blue yeni adıyla X Premium kullanıcılarına NFT'yi profil resmi yapma, sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamaya koyma, gönderilere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar yayımlama, sosyal medya platformunun tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim imkanı vermişti.

Fiyatı ülkeden ülkeden ülkeye değişen bu üyelik halen Türkiye'de aylık 150, yıllık 1569,99 TL. X ise halen ücretsiz.

Kaynak: BBC

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BBC

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SON DAKİKA: Elon Musk: Twitter yakında tamamen ücretli olabilir - Son Dakika
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