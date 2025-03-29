Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı - Son Dakika
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı

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Asya ülkesi Myanmar 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki depremlerle sarsıldı. Myanmar'ın yanı sıra Tayland ve Çin'i de etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1644'e, yaralananların sayısı 3 bin 408'e ulaştı. Ülkeyi kontrolünde bulunduran askeri cunta, 68 kişinin ise hala kayıp olduğunu duyurdu. Depremlerin yol açtığı yıkımın bilançosunun ağırlaşmasından endişe ediliyor.

29.03.2025 17:37
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre Myanmar'da başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Depremler, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi

DEPREM PEK ÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi. Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi

KÖPRÜ VE YOLLAR ÇÖKTÜ

Depremin merkez üssü Myanmar'da karayollarında da hasar oluştu. Köprüler ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü açıklandı. Bölgedeki barajların da hasar görmüş olabileceği belirtiliyor. Bir camideki yıkım sonrası ölen ve yaralananlar olduğu duyuruldu. Çok sayıda binada ağır hasar meydana geldi.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi

ASKERİ CUNTADAN YARDIM TALEBİ

Myanmar'da ülkenin kontrolünü elinde bulunduran askeri cunta, uluslararası yardım talebinde bulundu. Çok sayıda yaralı sebebiyle kan bağışı çağrısı yapıldı. Ayrıca ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay'ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi. Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi

DEPREM TAYLAND'I DA VURDU

7,7 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı Tayland ve Çin'de de hasara yol açtı. Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı. Başbakan Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti. Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi. Ülkede durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, artçı sarsıntılara ilişkin uyarılar yapılıyor.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi

ÖLÜ SAYISI 1644'E YÜKSELDİ

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1644 kişinin öldüğü, 3 bin 408 kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi

KIZILHAÇ ENDİŞELİ

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Myanmar Ülke Delegasyonu Program Koordinatörü Marie Manrique, Myanmar'da meydana gelen depremlerin "olası insani etkisi" konusunda çok endişeli olduklarını bildirdi. Manrique, "Depremlerin olası insani etkisi konusunda çok endişeliyiz. Ticari telefon hatlarının çoğu çalışmıyor." dedi. Myanmar'ın uzun süredir farklı krizlerle mücadele ettiğini belirten Manrique, depremlerin, uzun süren kriz nedeniyle savunmasız durumda olanları daha çok etkileyeceğini kaydetti.

Myanmar'da Meydana Gelen Depremler: Can Kaybı 1644'e, Yaralı Sayısı 3 Bin 408'e Yükseldi
Myanmar\'daki depremlerde can kaybı 1644\'e ulaştı

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Son Dakika Dünya Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yobaz deşen:
    türkiyede olsa 150 bin kişi gitmişti yine iyi ülke sağlammış bizim reco deprem paralarını ne yaptığı belli değil 14 3 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Allah yardım etsin 1 0 Yanıtla
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