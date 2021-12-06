Üye Girişi
Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
BBC

Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı

06.12.2021 10:44
Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı

1 Şubat'ta ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da, görevden alınarak ev hapsinde tutulan devrik lider Aung San Suu Kyi hakkında ilk mahkeme kararı verildi.

1 Şubat'ta ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da, görevden alınarak ev hapsinde tutulan devrik lider Aung San Suu Kyi hakkında ilk mahkeme kararı verildi.

76 yaşındaki Aung San Suu Kyi, yargılandığı ilk davada dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak devrik lider hakkındaki suçlamalar, ömür boyu hapis cezası çekmesine neden olabilir.

Eski Myanmar lideri, bu mahkemede, hakkındaki "karışıklık çıkartmak" ve seçim kampanyası sırasında Covid-19 kurallarını ihlal etmek suçlamalarından mahkum edildi.

Suu Kyi hakkında toplamda 11 suçlama bulunuyor.

Şubat başındaki darbe sonrası Suu Kyi ev hapsine çarptırılmış, iktidar partisinden diğer üst düzey isimler gözaltına alınmıştı. Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) böylece iktidardan indirilmişti.

Suu Kyi'nin cezasının nerede infaz edileceği bilinmiyor.

NLD'nin eski müttefiklerinden Win Myint de aynı suçlardan Pazartesi günü dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'da askeri yönetim altındaki yargılama süreçlerinin "adaletsiz" olduğuna yönelik yaygın eleştiriler var.

Geçen yıl seçim kampanyası sırasında Covid önlemlerini ihlal etmekle suçlanan Suu Kyi, destekçilerini selamladığı sırada maske ve yüz siperliği kullanmıştı.

Karışıklık çıkartma suçlamasına konu olan açıklama ise Suu Kyi'nin partisi tarafından, eski lider zaten gözaltında tutulduğu sırada yayımlanmıştı.

Suu Kyi'nin avukatlarının dava süreciyle ilgili basına bilgi vermesi de kısıtlandı.

Demokrasi taraftarı ve darbe muhaliflerinden oluşan Ulusal Birlik Hükümeti'nin sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada Suu Kyi'nin durumunun iyi olmadığını söyledi:

"O iyi değil. Komutanlar onu 104 yıl hapse çarptırmaya hazırlanıyor. Cezaevinde ölmesini istiyorlar."

Uluslararası Af Örgütü'nün bölgesel kampanya müdürü Ming Yu Hah ise yaptığı açıklamada, "Aung San Suu Kyi hakkındaki uydurma suçlamalar, ordunun tüm muhalifleri etkisizleştirme kararının son örneği" ifadelerini kullandı.

1 Şubat'taki darbeden bu yana, Suu Kyi ve partisinin yöneticileriyle birlikte 10 binin üzerinde kişi tutuklandı. 1300'ün üzerinde kişi ise protesto gösterilerine kolluk güçlerinin müdahalelerinde yaşamını yitirdi.

NLD, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hükümet kurmak için parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlamış, ancak ordu seçimlerin hileli olduğunu savunarak hükümetin parlamentoyu toplamasının ertelenmesini istemişti.

Aung San Suu Kyi kimdir?

Myanmar'ın bağımsızlık mücadelesine liderlik eden General Aung San'ın kızı olan Aung San Suu Kyi, henüz 2 yaşındayken babasını suikast sonucu kaybetti.

Suu Kyi on yıllar boyunca Myanmar'ı yöneten askeri güçlerin otoriter yönetimini eleştiren bir "insan hakları aktivisti" olarak tanındı.

1991 yılında ev hapsinde bulunduğu sırada Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1989 ile 2010 arasında yaklaşık 15 yıl boyunca tutuklu kaldı.

2015 yılının Kasım ayında, lideri olduğu NLD ile Myanmar'ın 25 yıl sonraki ilk serbest seçimini kazandı.

Ancak Myanmar anayasası, çocukları başka ülkelerin vatandaşları olması nedeniyle Suu Kyi'nin başkan olmasına engel oldu. Bugün 75 yaşında olan Suu Kyi, ülkenin fiili lideri konumunda.

Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara soykırım yapıldığı iddiaları ise Suu Kyi ve yönetimini uluslararası alanda en çok zorlayan başlıklardan birisi haline geldi.

Her ne kadar Myanmar ordusu üzerinde herhangi bir gücü olmadığı bilinse de, Müslümanlara yönelik düzenlenen operasyonların 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Suu Kyi'nin de prestijini olumsuz etkiliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Suu Kyi'yi "suç ortağı" olarak tanımlıyor.

Myanmar'da 2017 yılında bir karakola düzenlenen saldırının ardından ordu ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bölgelerde operasyonlar düzenlemişti.

2018 yılında İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Aung San Suu Kyi'ye verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çektiklerini açıkladı.

Af Örgütü, Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara "açıkça zulmettiğini", Suu Kyi'nin ise ülkesinde yaşananlara sessiz kalarak önceden savunduğu değerlere "ihanet ettiğini" karara gerekçe gösterdi. Suu Kyi ise, BBC'ye verdiği röportajda Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uygulanmadığını söyledi.

2009 yılında örgüt, ülkesinde barış ve demokrasi için verdiği mücadeleye işaret ederek, o dönem ev hapsinde olan Suu Kyi'yi Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görmüştü.

Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı
Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı

Koronavirüs, Mahkeme, Myanmar, Darbe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti
Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor 10:44 Konuşması ayrı kıyafeti ayrı olay! Melis Sezen'e en sert eleştiri ünlü modacıdan geldi: Eğreti duruyor Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kalmış 09:53 Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak hayatta kalmış Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu 07:30 Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Son Dakika Haberleri
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:56 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
10:35 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu
10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi
10:22 Düğünde çıkan kavga büyüdü! Gelin, tarafları ayıramayınca çekip gitti
10:21 En İyi Kadın Influencer ödülünü alan Rachel Araz, kıyafetiyle gündem oldu
Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları         
10:58
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı         
10:55
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Myanmar: Darbeyle görevden alınan eski lider Aung San Suu Kyi, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement