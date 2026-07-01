NASA'dan 600 Milyon Dolarlık Ay Üssü Sözleşmesi - Son Dakika
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NASA'dan 600 Milyon Dolarlık Ay Üssü Sözleşmesi

NASA\'dan 600 Milyon Dolarlık Ay Üssü Sözleşmesi
01.07.2026 12:48
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NASA, Ay üssü için 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzaladı ve toplamda 20 milyar harcayacak.

NASA'nın ay üssü planları için yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

NASA, 2028 yılı sonlarında Ay yüzeyine bilimsel ekipman taşıyacak insansız iniş araçları için özel sektöre yaklaşık 600 milyon dolarlık yeni sözleşmeler dağıttığını açıkladı. Gelecek yedi yıl içinde Ay üssü projesine toplam 20 milyar dolar harcamayı planlayan NASA, geçen ay da programın ilk insansız misyonları için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir fon paketi duyurdu.

NASA'nın yeni Ay iniş aracı sözleşmelerini kazanan üç şirketin iniş araçlarını sıfırdan tasarlamadığı, daha önce uzay uçuşu gerçekleştirmiş araçların geliştirilmiş versiyonları üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Finans, Dünya, NASA, Son Dakika

Son Dakika Dünya NASA'dan 600 Milyon Dolarlık Ay Üssü Sözleşmesi - Son Dakika

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