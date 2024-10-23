NATO'dan Türkiye'nin BRICS İlişkisine Destek - Son Dakika
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Dünya

NATO'dan Türkiye'nin BRICS İlişkisine Destek

NATO\'dan Türkiye\'nin BRICS İlişkisine Destek

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin BRICS ile çalışma hakkını savundu, ilişkilerin önemine dikkat çekti.

23.10.2024 11:48
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS ile çalışma konusunda egemenlik hakkı olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Estonya ziyareti sırasında düzenlenen bir basın toplantısında Türkiye'nin BRICS ile ilişkileri hakkında konuştu. Rutte, Türkiye'nin BRICS başvurusu ile ilgili, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır" dedi.

Rutte, Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerini geliştirme arayışının NATO ülkeleri arasında tartışma yaratabileceğini vurgulayarak, yine de bu durumun Ankara ve ittifakın birbirleri için önemini değiştirmeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Rutte, "Tabii ki ittifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya NATO'dan Türkiye'nin BRICS İlişkisine Destek - Son Dakika

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