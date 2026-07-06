NATO'dan yüzde 5 harcama hedefi vurgusu - Son Dakika
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NATO'dan yüzde 5 harcama hedefi vurgusu

NATO\'dan yüzde 5 harcama hedefi vurgusu
06.07.2026 13:50
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara Zirvesi öncesi Brüksel'de yaptığı açıklamada, ülkelerin yüzde 5'lik savunma harcama hedefine ulaşması için güvenilir planların görüşüleceğini ve Ukrayna'ya desteğin süreceğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara Zirvesi öncesinde Brüksel'deki karargahta verdiği son mesajda yeni yüzde 5'lik hedefe ulaşmak için güvenilir harcama planlarını görüşeceklerini bildirdi.

NATO'nun sanal medya hesabından Genel Sekreter Mark Rutte'nin Ankara Zirvesi'ne ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı. Rutte, Brüksel'de yer alan karargahtaki ofisinden yaptığı değerlendirmede, "Tam zamanında geldiniz çünkü ben yola çıkmak üzereydim. Bu binadaki birçok kişi Ankara'ya gidiyor" dedi.

İki gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin 'büyük ölçüde sonuçlara odaklanacağını' belirten Rutte, "Geçen yıl Lahey'de çok şey yaptık ama şimdi orada verilen sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Bu da harcamalar anlamına geliyor. Tüm ülkelerin yüzde 5'lik hedefe ulaşma yolunda olduğundan emin olmak için güvenilir harcama planlarını görüşmemiz gerekecek. Savunma sanayilerinin daha fazla üretim yapması konusunda iyi gelişmeler var" diye konuştu.

Rutte, Ukrayna konusuna da değinerek, "Ukrayna'nın mücadelede olabildiğince güçlü kalması ve elbette barış görüşmeleri başladığında mümkün olan en iyi konumda bulunması için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Ben de şimdi ayrılıyorum ve Ankara'da görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Brüksel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'dan yüzde 5 harcama hedefi vurgusu - Son Dakika

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