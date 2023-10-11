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NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı: Vereceğiniz karşılık orantılı olmalı - Son Dakika

NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı: Vereceğiniz karşılık orantılı olmalı

Son Güncelleme: 11.10.2023 20:16

İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in karşılığının orantılı olması gerektiğini söyledi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi. İsrail- Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail'in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail'in bu tür terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

"İSRAİL MASUM SİVİLLERİN ÖLMESİNİ ÖNLEMELİ"

Stoltenberg, "İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapması önem taşıyor." dedi.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞINI ARTIRDIĞINI HATIRLATTI

İsrail'e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı. Stoltenberg, "Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı: Vereceğiniz karşılık orantılı olmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NATO'dan Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e önemli çağrı: Vereceğiniz karşılık orantılı olmalı - Son Dakika
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