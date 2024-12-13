NATO Genel Sekreterinden Savunma Harcaması Uyarısı

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'yla olası bir çatışma tehdidine hazırlanmak için yeterli harcama yapılmadığı uyarısında bulundu, "savaş dönemi zihniyetine geçme" zamanının geldiğini söyledi.

Rutte " Moskova Ukrayna ve bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor" derken mevcut durumu hayatı boyunca gördüğü en kötüsü diye tanımladı.

Rutte, "Dört-beş yıl sonra karşımıza çıkacaklara hazır değiliz" dedi ve üye ülkelere savunma harcamalarını "turbo hızlandırma" çağrısı yaptı.

ABD'de 20 Ocak 2025'te başkanlığı devralmaya hazırlanan Donald Trump daha ABD'nin önce savunma alanında yeterli harcama yapmayan NATO ülkelerini korumayacağını söylemişti.

NATO ülkeleri, 2024 itibarıyla gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) % 2'sini savunmaya harcama taahhüdünde bulunmuştu.

Ancak Brüksel'deki bir etkinlikte konuşan Rutte "tehlike bize doğru yaklaşırken, çok daha fazlasının gerekeceğini" söyledi.

Rutte, Soğuk Savaş sırasında Avrupalı NATO ülkelerinin GYSYİH'lerinin % 3'ünden fazlasını savunmaya harcadığını vurguladı.

Rutte "Savaşı önlemek için şimdi daha fazla harcama yapmazsak, daha sonra bu savaşı vermek için çok çok daha büyük bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Rutte, Rus ekonomisinin "savaş harcaması" yaptığını ve Moskova'nın gelecek yıl bütçesinin üçte birini savunmaya harcayacağını vurguladı.

Rusya, Ukrayna'nın topyekun işgaline başlamasından bu yana savunma bütçesini önemli ölçüde artırdı ve gelecek yıl için rekor seviyede artış onaylandı.

Avrupa'daki NATO üyelerinin ve Kanada'nın savunma harcamaları ortalama % 2 civarındayken, bütün üye ülkeler hedefe ulaşamıyor.

Trump, Şubat ayında Rusya'yı faturalarını ödemeyen NATO üyelerine saldırmaya "teşvik edeceğini" söylemişti.

Etkinlikten sonra BBC'ye konuşan Rutte "Donald Trump, ilk döneminde bizi daha çok harcamaya zorlarken kesinlikle haklıydı ve başarılı oldu. Başkan olmasından öncesine kıyasla kayda değer ölçüde daha çok harcama yapıyoruz. Bir anlamda, kesinlikle haklıydı" dedi.

Bu yüzden bazı NATO üyesi ülkeler Rutte'ye "Trump'ı fısıldayan adam" diyor ve bunun NATO Genel Sekreteri seçilmesinde önemli bir rol oynadığını söylüyor.