NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart - Son Dakika
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NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart

08.06.2022 09:02

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuruya, teröre verdikleri destek sebebiyle karşı gelmişti. Türkiye, müzakereleri sürdürdüğü Finlandiya ve İsveç'in üyeliği için 10 maddelik şartını sundu.

İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya yaptığı başvuru gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

İKNA ETMEK İÇİN ANKARA'YA HEYET YOLLAMIŞLARDI

Türkiye'nin olumsuz tutumunu değiştirmek için İsveç ve Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi. İki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Yapılan açıklamada iki ülkeden somut adımlar beklendiği; terörle ilişkilerini sonlandırmaları ve ülkemize uyguladıkları ambargoların kaldırılması istendi.

"TUTUM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, da yaptığı açıklamada, "Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

10 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Öte yandan Ankara'nın müzakerelerin sürdüğü İsveç ve Finlandiya'ya ilettiği talepler ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre bu maddeler şu şekilde:

  1. İki ülkeden, Türkiye'nin PKK, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve uzantıları dahil terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede destek vermeleri istendi.
  2. Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri ve hukuki altyapıyı kurmaları gerektiği belirtildi.
  3. Ülkelerinde bulunan PKK'nın uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması ve açılması girişimlerinin engellenmesi gerektiği vurgulandı.
  4. İki ülkede yapılan FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi, iltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması istendi.
  5. İade, mal varlığı dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması belirtildi.
  6. İsveç ve Finlandiya'da bulunan terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı ve iade edilmesi vurgulandı.
  7. PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapılmasına izin verilmemesi belirtildi.
  8. İki ülkenin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapılması istendi.
  9. İki ülkeden de Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılması istendi.
  10. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları halinde bu taahhütleri yerine getirmeleri gerektiği de belirtildi.
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Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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