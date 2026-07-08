NATO Zirvesi ve Türkiye'nin Rolü

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin yalnızca ittifakın geleceği açısından değil, Avrupa'nın güvenlik anlayışı, demokrasiye bağlılığı ve uluslararası ortaklıkları bakımından da dönüm noktası olduğunu belirtti. Güvenlik ile demokrasinin birbirinin alternatifi olmadığını vurgulayan Karaahmetoğlu, zirvenin başarısının yalnızca alınacak askeri kararlarla değil, güvenlik ile hukuk devleti, demokrasi ve temel haklar arasında kurulacak dengeyle ölçüleceğini vurguladı.

Karaahmetoğlu, Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez üyelerinden biri ve Avrupa güvenliğinin önemli aktörlerinden olduğunu ifade ederek, "NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, terörle mücadelede üstlendiği rol, göç yönetimi ve enerji güvenliği gibi alanlarda Avrupa'nın istikrarı açısından kritik sorumluluklar üstlenmektedir. Bu nedenle Türkiye ile sürdürülebilir ve güçlü bir iş birliği, yalnızca bölgesel değil, Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin geleceği açısından da stratejik önem taşımaktadır" dedi.

NATO Zirvesi'nin düzenlendiği günlerde Türkiye'de muhalefet siyasetçileri, gazeteciler ve sanatçılara yönelik yargı süreçleri, basın üzerindeki baskılar ve ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmaların uluslararası kamuoyunda ciddi endişe yarattığını belirten Karaahmetoğlu, "Demokrasi talep eden insanların, gazetecilerin ve haksız yere cezaevlerinde tutulanların sesi duyulmalıdır. Güvenlik iş birliği yürütülürken hukuk devleti ve temel haklar kapalı kapılar ardında bırakılmamalıdır. Bu başlıklar, en üst düzey siyasi temasların ayrılmaz bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

Türkiye'nin Karadeniz'den Orta Doğu'ya, göç yönetiminden enerji güvenliğine kadar birçok alanda kritik rol üstlendiğine dikkati çeken Karaahmetoğlu, bu stratejik konumun ancak hukuk devletinin güçlendirilmesi ve öngörülebilir, demokratik bir yönetim anlayışıyla daha da değer kazanacağını ifade etti.

Avrupa'nın bugün yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir güven sınavından geçtiğini belirten Karaahmetoğlu, NATO'nun geleceğinin kamuoyuna doğru anlatılmasının önemine işaret ederek, "Vatandaşlar yalnızca daha fazla savunma harcaması değil, bu harcamaların hangi değerleri koruduğunu da bilmek istiyor. NATO, sadece askeri bir ittifak değil; Avrupa'nın barışını, özgürlüğünü, demokrasisini ve toplumsal istikrarını koruma iradesidir" değerlendirmesinde bulundu.