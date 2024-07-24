Nepal'de uçak kazası: 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nepal'de uçak kazası: 18 kişi hayatını kaybetti

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Nepal'de 19 yolcu taşıyan Saurya Havayolları uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Havalimanı'nda kalkış sırasında kaza yapıp alev aldı. Kazada 18 kişi hayatını kaybetti, pilot yaralı kurtuldu.

24.07.2024 10:02
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Nepal'de 19 yolcu taşıyan uçak kalkış sırasında pistten çıkıp alev aldı.

Nepal'in Katmandu şehrindeki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda (TIA) kalkış yaparken kaza yapan Saurya Havayolları'na ait 9N-AME (CRJ 200) uçağının enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldı. Pokhara'ya giden uçakta toplam 19 kişi bulunuyordu.

Kaza sonrası uçaktan dumanlar yükseldiği görüldü. Kurtarma çalışmaları için olay yerine polis ekipleri ve itfaiye görevlileri sevk edildi.

Nepal'de uçak kazası: 19 kişiyi taşıyan kalkış sırasında pistten çıktı: 18 ölü

PİLOT YARALI

Uçağın 37 yaşındaki pilotu Manish Shakya, enkaz arasından kurtarılarak tedavi için Sinamangal'daki yakın bir hastaneye kaldırıldı. TIA'nın bilgi sorumlusu Gyanendra Bhul, The Himalayan gazetesine yaptığı açıklamada uçakta havayolu şirketinin teknik personelinin bulunduğunu söyledi.

Havayolu şirketi, 2019 yılında Hindistan merkezli Kuber Group tarafından 630 milyon Nepal rupisi karşılığında satın alınmıştı. 2021'de şirketin adını Kuber Airlines olarak değiştireceği yönünde haberler çıkmış, ancak bu plan askıya alınmıştı.

Bir rapora göre; Katmandu havalimanı, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle 6 Aralık 2018'de Saurya Havayolları'nın tüm uçuşlarını durdurmuştu. Şirket, havalimanına olan 355.000 dolarlık borcunun bir kısmını ödedikten sonra 8 Mart 2019'da operasyonlarına yeniden başlama izni almıştı.

Nepal'de uçak kazası: 19 kişiyi taşıyan kalkış sırasında pistten çıktı: 18 ölü
Nepal\'de uçak kazası: 18 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Nepal'de uçak kazası: 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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