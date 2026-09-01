Nepal'deki selde can kaybı 987'ye yükseldi - Son Dakika
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Nepal'deki selde can kaybı 987'ye yükseldi

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NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 987'ye ulaştığı, 3 bin 916 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, sel sularının sürüklendiği 8 farklı bölgeden cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. Can kayıplarının Chitwan'da 321, Doğu Nawalparasi'de 216, Batı Nawalparasi'de 170, Nuwakot'ta 95, Gorkha'da 65, Dhading'de 55, Tanahun'da 38 ve Rasuwa'da 27 olduğu bildirildi. Selde 279 kişinin yaralandığı, helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 800'den fazla kişinin tahliye edilerek kurtarıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Rasuwa bölgesinde 865 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 639 hidroelektrik santrali çalışanı ile 583 yabancı uyruklunun bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 binden fazla güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Uluslararası, Güvenlik, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'deki selde can kaybı 987'ye yükseldi - Son Dakika

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