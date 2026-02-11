Netanyahu\'dan Gazze Barış Kurulu Üyeliği İmzası

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in 'Gazze Barış Kurulu' üyeliğini imzaladığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı.