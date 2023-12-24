Netanyahu: Gazze savaşının ağır bir bedeli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze savaşının kendilerine "ağır bir bedeli olduğunu" söyledi.

Netanyahu'nun açıklaması, İsrail ordusunun Cuma günü 14 askerin daha Filistin topraklarında öldürüldüğünü duyurmasının ardından geldi. Böylece kara operasyonunda şimdiye kadar toplam 153 askerin öldüğü kaydedildi.

Netanyahu, Cumartesi gününün "en ölümcül günlerden biri olduğunu" ancak savaşa devam etmek dışında bir tercihlerinin olmadığını söyledi.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü 166 kişinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğünü duyurdu. Böylece savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 20 bini aşkın kişi Gazze'de yaşamını yitirdi.

Netanyahu, İsrail ordusundan yapılan açıklamalara değinerek, "Zor bir gün yaşıyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı, "Hamas'ı ortadan kaldırma" ve rehinelerin serbest bırakılması gibi hedefler yerine getirilene kadar "tam güçle savaşacaklarını" söyledi ve "Bu uzun bir savaş olacak" dedi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sivil ölümleriyle ilgili yöneltilen eleştirilere, "Hamas'ın nüfus yoğunluğu olan yerlerde gizlendiği" yanıtını veriyor. Ancak son zamanlarda İsrail saldırılarının neden olduğu sivil ölümlerine yönelik eleştiriler sertleşiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Netanyahu ile yaptıkları telefon görüşmesinde, sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Cuma günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Gazze'ye insani yardım konusunda karar tasarısını onayladı ancak acil ateşkes çağrısı yapmaktan kaçındı.

Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan ABD ve Rusya çekimser kaldı. Diğer 13 üyenin tamamı kararın lehine oy kullandı.

Kararda İsrail ve Hamas arasında derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunulmuyor, bunun yerine ateşkes için "koşulların yaratılması" isteniyor.