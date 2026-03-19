Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor
19.03.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu düzenlediği basın toplantısında hem savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu hem de son günlerde hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Netanyahu'nun özellikle toplantıya ''Ben yaşıyorum ve hepiniz buna şahitsiniz'' sözleriyle başlaması dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısına yaptığı çarpıcı girişle gündem oldu.

Netanyahu, İran savaşını değerlendirdiği basın toplantısına"Ben yaşıyorum ve hepiniz buna şahitsiniz" diyerek başladı. İsrail Başbakanının bu sözleri, son günlerde ortaya atılan iddialara doğrudan yanıt olarak değerlendirildi.

ÖLDÜĞÜ İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılan bazı içeriklerde Netanyahu'nun hayatını kaybettiği, kamuoyuna sunulan görüntülerin ise yapay zeka ile oluşturulduğu öne sürülmüştü. Resmi kaynaklar bu iddiaları doğrulamazken, Netanyahu'nun basın toplantısındaki açılış cümlesi söz konusu söylentilere karşı net bir mesaj olarak yorumlandı.

"KARA İHTİMALİ OPERASYONU VAR"

Netanyahu, yaşadığını söyleyerek başladığı toplantıda devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Havadan devrim yapamazsınız. Karadan da bir bileşen olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunları paylaşmayacağım" dedi.

"REJİM DEVRİLEBİLİR DE DEVRİLMEYEBİLİR DE"

İran'daki gelişmelere de değinen Netanyahu, rejimin devrilmesi için gerekli koşulları oluşturduklarını savundu ancak bunun kesin olmadığını belirterek, "Rejim devrilebilir de devrilmeyebilir de" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı girişimlerinin sürdüğünü öne süren Netanyahu, "Bu acı veriyor ve vermeye devam ediyor. Can kayıplarına ve yaralanmalara yol açıyor" diye konuştu.

TRUMP SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

İsrail'in ABD'yi savaşa çektiği yönündeki iddialara da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump üzerinden gelen soruya, "Gerçekten birinin Trump'a ne yapacağını söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?" yanıtını verdi.

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor - Son Dakika

İllere göre bayram namazı saatleri İllere göre bayram namazı saatleri
İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
Savaşın seyrini değiştirecek sözler İran’a Körfez ülkesinden ültimatom geldi Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi
Savaşta büyük kırılma Trump, İsrail’i dünyanın önüne attı Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Galatasaray’dan saat 04.30’da açıklama: Noa Lang ve Osimhen’den kötü haber Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

22:52
Sergen Yalçın, ’’30 gündür oruç tutan tek oyuncu o’’ deyip öğrencisini övdü de övdü
Sergen Yalçın, ''30 gündür oruç tutan tek oyuncu o!'' deyip öğrencisini övdü de övdü
22:11
Netanyahu konuşurken, İran İsrail’in rafinelerini füzelerle vurdu
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu
21:58
21 ev için ödediği aidat akılalmaz
2+1 ev için ödediği aidat akılalmaz
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 23:37:36.
SON DAKİKA: Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.