Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısına yaptığı çarpıcı girişle gündem oldu.

Netanyahu, İran savaşını değerlendirdiği basın toplantısına"Ben yaşıyorum ve hepiniz buna şahitsiniz" diyerek başladı. İsrail Başbakanının bu sözleri, son günlerde ortaya atılan iddialara doğrudan yanıt olarak değerlendirildi.

ÖLDÜĞÜ İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılan bazı içeriklerde Netanyahu'nun hayatını kaybettiği, kamuoyuna sunulan görüntülerin ise yapay zeka ile oluşturulduğu öne sürülmüştü. Resmi kaynaklar bu iddiaları doğrulamazken, Netanyahu'nun basın toplantısındaki açılış cümlesi söz konusu söylentilere karşı net bir mesaj olarak yorumlandı.

"KARA İHTİMALİ OPERASYONU VAR"

Netanyahu, yaşadığını söyleyerek başladığı toplantıda devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Havadan devrim yapamazsınız. Karadan da bir bileşen olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunları paylaşmayacağım" dedi.

"REJİM DEVRİLEBİLİR DE DEVRİLMEYEBİLİR DE"

İran'daki gelişmelere de değinen Netanyahu, rejimin devrilmesi için gerekli koşulları oluşturduklarını savundu ancak bunun kesin olmadığını belirterek, "Rejim devrilebilir de devrilmeyebilir de" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı girişimlerinin sürdüğünü öne süren Netanyahu, "Bu acı veriyor ve vermeye devam ediyor. Can kayıplarına ve yaralanmalara yol açıyor" diye konuştu.

TRUMP SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

İsrail'in ABD'yi savaşa çektiği yönündeki iddialara da değinen Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump üzerinden gelen soruya, "Gerçekten birinin Trump'a ne yapacağını söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?" yanıtını verdi.