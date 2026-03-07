Netanyahu: İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok - Son Dakika
Netanyahu: İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok

Netanyahu: İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok
07.03.2026 23:35
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte başlattıkları saldırılarda İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini belirterek "İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok" iddiasında bulundu. Ayrıca kara işgalini genişlettikleri Lübnan'daki hükümeti de tehdit eden Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde Lübnan'ın felaketle karşı karşıya kalacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonlarında yayınlanan konuşmasında, İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN'I BÖLMEK GİBİ BİR AMACIMIZ YOK"

Saldırılarla İran yönetimini zayıflatmayı hedeflediklerini ve bunun için planları olduğunu savunan Netanyahu, "İran'ı bölmek gibi bir amacımız yok." iddiasında bulundu. İran halkına seslenerek yönetime karşı ayaklanmaya çağıran Netanyahu, saldırılarla hedef aldıkları İran Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarından da teslim olmalarını istedi. İsrail ordusunun Tahran semalarında hava kontrolünü neredeyse tümüyle sağladığını öne süren Netanyahu, çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

LÜBNAN HÜKÜMETİNE "HİZBULLAH" TEHDİDİ: SİLAHSIZLANDIRILMAZLARSA FELAKETİ YAŞARSIZINIZ

Karadan işgali genişlettikleri Lübnan'daki hükümeti de tehdit eden Netanyahu, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Beyrut yönetiminin sorumluluğunda olduğunu, aksi takdirde Lübnan'ın felaketle karşı karşıya kalacağını söyledi. Netanyahu, konuşmasının önemli bir bölümünü İran'a karşı birlikte saldırılar düzenledikleri ABD Başkanı Donald Trump'a övgüye ayırdı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

