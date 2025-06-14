Netanyahu: İran\'ın Füze Kapasitesine İzin Vermeyeceğiz

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın 20 bin füze üretim kapasitesi kurmasına izin veremeyeceklerini söyleyerek, "Bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nin yayımladığı video mesajında, İsraillilere ordunun talimatlarına uyma çağrısında bulundu. İran'ın İsrail'i yok etmek için iki tehdide sahip olduğunu savunan Netanyahu, bunların nükleer silahlar ve füzeler olduğunu belirtti. Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretimine çok yaklaştığını öne sürerek, İsrail'in saldırılarının bu konuda başarısız olduğu iddialarına karşı, " Natanz'ı imha ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe vurduk ve gerekirse daha fazlasını yapacağız" dedi.

İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını belirten Netanyahu, bu adımların İran'ı uranyum zenginleştirme sürecinde geriye götüreceğini söyledi. İkinci tehdit olarak gördüğü İran füzelerinin zararının önceki gece ortaya çıktığını ifade eden Netanyahu, İran'ın füzelerini ve üretim kapasitesini ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Netanyahu, "İran'ın 20 bin füze üretim kapasitesi kurmasına izin veremeyiz, bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Netanyahu, " Tahran'a giden yolu açtık. Çok yakında İsrail jetleri Tahran semalarında uçacak. İran rejimine ait her hedef vurulacak" ifadelerini kullandı.