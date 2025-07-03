İSRAİL mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta görülecek duruşmalarını ertelediğini duyurdu.
Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta görülecek yolsuzluk davası duruşmalarının ABD'ye yapacağı ziyaret sebebiyle ertelenmesini kabul etti.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'nun Duruşmaları Ertelendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?