Netanyahu'nun Evi İHA İle Saldırıya Uğradı

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İSRAİL Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Sezariye bölgesindeki evine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, yaralanan olmadığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'e 3 İHA ateşlendiği, 2'sinin engellendiği, birinin ise Sezariye'de bir binaya isabet ettiği ifade edildi.