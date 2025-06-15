Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

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Netanyahu, İran\'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi
15.06.2025 13:27
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Netanyahu, İran\'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi
Haber Videosu

İran'ın misilleme saldırısından korkarak Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen İsrail Başbakanı Netanyahu, gece yarısı füzelerle enkaza dönen Bat Yam'da görüntülendi. Eleştiriler sonrası sığınaktan çıkan Netanyahu, İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi ziyaret etti.

13 Haziran Cuma günü İran'a operasyon başlatan İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu olası bir misilleme korkusuyla bakanlarıyla birlikte sığınağa inmiş ve günlerdir herhangi bir görüntü vermemişti.

YUNANİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Hükümet uçağının Yunanistan'da görüntülenmesi sonrasında bu ülkeye kaçtığı yönünde haberlerin de servis edildiği Netanyahu çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından ilk kez ortaya çıktı.

KURMAYLARIYLA İNCELEMELERDE BULUNDU

Dün gece İran'ın hipersonik ve balistik füzelerle enkaza çevirdiği Bat Yam'da kurmaylarıyla beraber incelemelerde bulunan Netanyahu'nun yüzündeki korku kameralara da anbean yansıdı. İsrail Başbakanı, İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi ziyaret etti.

10 ÖLÜ, 208 YARALI

Öte yandan; İran'ın İsrail'i balistik ve hipersonik füzelerle yangın yerine çevirdiği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 208 kişi yaralandı. Misilleme sonrası açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog "Çok üzücü ve zor bir sabah" dedi.

Yunanistan, Politika, Tel Aviv, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (28)

  • 12345678:
    korkak pic. 508 5 Yanıtla
  • HHAKAN:
    fare gibi lağımda saklanmaya çalışıyor 412 6 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    nasıl oluyormuş güzelmi ha kansız 363 5 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    bunlar böyledir tv de atıp tutar füzeyi yiyince lağım faresi gibi dibe kaçarlar 271 5 Yanıtla
  • Flafla16:
    domuz domuzzz 246 6 Yanıtla
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