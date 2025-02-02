Netanyahu, Trump ile Görüşmek Üzere Washington\'a Gidiyor

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İSRAİL Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun, Donald Trump ile görüşmek üzere bugün Washington'a gideceğini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bugün başkent Washington DC'ye gideceği bildirildi. Açıklamada, "Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi'ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak" denildi.

Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.