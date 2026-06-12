Netanyahu ve Trump'tan İran Görüşmesi - Son Dakika
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Netanyahu ve Trump'tan İran Görüşmesi

Netanyahu ve Trump\'tan İran Görüşmesi
12.06.2026 08:55
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile İran mutabakatını güzelleştiren konuları görüştü.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile 'İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı' hakkında görüştü. Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını belirten Netanyahu'nun, 'nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği' bildirildi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu ve Trump'tan İran Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülşah Ince Gülşah Ince:
    bak ben bu yaşımda çok şey gördüm bu tür görüşmeler olmuş olmamış sonunda hep aynı yere dönüyoruz işte komşuluk yapacağız barış olacak diyoruz ama kimse birinin sözüne inanmıyo artık 0 0 Yanıtla
  • Rukiye Kaya Rukiye Kaya:
    anlaşma yapılacak mı yapılmayacak mı belli değil kimse bilmiyo aslında ne olacağını kime yaradı bu konuşmalar çıkmazdan çıkılacak mı 0 0 Yanıtla
  • Nihat Gulseven Nihat Gulseven:
    aileler için ne değişecek ki yine aynı şeyler yaşanacak 0 0 Yanıtla
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